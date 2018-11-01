Двое заключенных в приморской колонии найдены мертвыми

В Приморье в штрафном изоляторе ИК-39 найдены мертвыми двое осужденных. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСИН по региону.

Отмечается, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

По словам старшего помощника руководителя управления СК по Приморскому краю Авроры Римской, предположительно, осужденные покончили с собой.

Колония расположена в селе Чкаловское Спасского района Приморья.

Ранее 16 августа управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ярославской области организовало проверку по факту самоубийства заключенного в колонии номер 2 в Рыбинске. Еще двое заключенных там инсценировали попытку самоубийства.

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