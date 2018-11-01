Силовые структуры
 
Последние новости
В России заявили об упадке американской оборонки
На Украине взялись за показавшего российский Крым чиновника
Три лучших друга стали лучшими подругами
Пятилетнему американцу вручили мармелад с наркотиком на Хеллоуин
У Хабенского нашли проблемы с элитной недвижимостью
Пассажиров сняли с рейса из-за президента Туркменистана
Украинским городам предрекли замерзание
В аэропорту Парижа столкнулись пассажирские самолеты
Названы самые высокооплачиваемые мертвецы шоу-бизнеса
Новости партнеров

Двое заключенных в приморской колонии найдены мертвыми

Перейти в «Мою Ленту»

В Приморье в штрафном изоляторе ИК-39 найдены мертвыми двое осужденных. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСИН по региону.

Отмечается, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка.

По словам старшего помощника руководителя управления СК по Приморскому краю Авроры Римской, предположительно, осужденные покончили с собой.

Колония расположена в селе Чкаловское Спасского района Приморья.

Ранее 16 августа управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ярославской области организовало проверку по факту самоубийства заключенного в колонии номер 2 в Рыбинске. Еще двое заключенных там инсценировали попытку самоубийства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Заключенный покончил с собой в колонии под Ярославлем
СК взялся за избивших заключенных в колонии после проигрыша России на ЧМ-2018
Тюремщики взяли под защиту запытанного в ярославской колонии заключенного
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0231 октября

«Краденое сбывают здесь же»

Что скрывают российские рынки: рассказывает опытный аферист
12:0731 октября

От взрыва у здания ФСБ в Архангельске пострадали три чекиста

12:3531 октября

Здание ФСБ в Архангельске подорвал 17-летний смертник

13:4231 октября

Опубликовано фото подорвавшего чекистов 17-летнего смертника

Силовые структуры00:0329 октября
Место убийства Константина Ключевского и Евгения Жарова

Однажды в Забайкалье

Три бандита из 90-х стали депутатами. Но в наши дни им припомнили 14 убийств
11:4531 октября

Доступ к личным данным россиян ужесточат из-за «отравителей» Скрипалей

14:5330 октября

Пьяный российский полицейский на спор выстрелил себе в голову

11:5831 октября

Два года ареста автоблогера Давидыча признали незаконными

Силовые структуры05:1819 октября

«Данные из соцсетей могут обеспечить алиби»

Они вычисляют преступников и спасают невиновных. Ум — их главное оружие
10:2531 октября

Пристегнутый к батарее в полиции россиянин умер из-за прорыва трубы

13:0530 октября

Опубликовано видео задержания участников ИГ в Татарстане

11:0231 октября

ЧП у здания ФСБ в Архангельске оказалось самоподрывом

Россия
«Давайте ей трубы перевяжем, чтобы больше не рожала»
Россияне с ВИЧ учатся жить в обществе, где их боятся и презирают
Российский школьник вспомнил жертв сталинизма и поплатился
«Получается такой круг добра»
Что думают врачи о конфетах, конвертах и словах благодарности
«Столько нищеты не видела даже в Сирии»
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить
В Москве открылся еще один благоустроенный парк
Родители российских школьников забили тревогу из-за православных уроков
Очищенный от мусора памятник в Петербурге загадили за три недели
Все материалы
Мир
Мирный кратом
Американцы нашли замену героину. Ею лечатся даже дети
В НАТО понадеялись на профессионализм России
Франция изучит массовое рождение безруких детей
Российский истребитель перехватил три самолета над Сирией и попал на видео
Спецпредставителем ООН по Сирии станет Гейр Педерсен
«Молодому льву простят и убийство»
 
Сирийский конец
Водка, кальян и техно: как живет Дамаск после войны
Все материалы
Бывший СССР
Бедуины с Украины
Латвии нужны трудовые мигранты. Выбирать придется между африканцами и украинцами
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Украина закроет небо над Черным морем из-за испытаний ракет
Лукашенко отреагировал на возможное появление войск США на белорусской границе
Украинский чиновник презентовал карту с российским Крымом
Вице-премьер Узбекистана лишился должности из-за издевательств над фермерами
«Монополия власти приводит к застою и развращению»
Бывший президент Армении попал под следствие и вернулся в политику. Зачем?
Все материалы
Экономика
Сыровато
Россия накормит костромским сыром весь мир. Он еще не знает, что его ждет
Арбитраж Московской области рассмотрит иск Россельхознадзора к «Петелинке»
Пора платить
Они хотели зарабатывать и ни с кем не делиться. Власти найдут на них управу
Дюков рассказал о перспективах освоения Ачимовской толщи
ЦБ отозвал лицензию у двух банков
Рост цен на бензин приведет к снижению качества жизни
Рабинович предсказал Украине экономическую катастрофу
Все материалы
Силовые структуры
Здание ФСБ подорвали в Архангельске
Подросток-террорист погиб, трое чекистов в больнице
«Краденое сбывают здесь же»
Что скрывают российские рынки: рассказывает опытный аферист
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
От взрыва у здания ФСБ в Архангельске пострадали три чекиста
Опубликовано фото подорвавшего чекистов 17-летнего смертника
Доступ к личным данным россиян ужесточат из-за «отравителей» Скрипалей
Два года ареста автоблогера Давидыча признали незаконными
Все материалы
Наука и техника
Гости с пушками
У границ России идут крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Священник окропляет верующих святой водой в Страстную пятницу. Славянск, Донецкая область Украины, апрель 2014 г.«В Киеве не хотят насилия»
Украина бросает Россию ради независимой церкви. Кто в этом виноват?
Названы сроки отказа России от украинских «Воевод»
Объяснен провал в создании российского RQ-4 Global Hawk
В Канаде анонсировали космодром для украинских ракет «Циклон-4М»
В российской «Дрели» учли риск непопадания
Все материалы
Спорт
«Первого человека я убил в сумерках»
Он пытался спрятаться от войны и смерти в футболе, но они нашли его и там
В лидерстве Загитовой усомнились
​Названа причина крушения вертолета владельца «Лестера»
Стали известны детали переговоров между Карпиным и «Спартаком»
Уволенного Карреру заподозрили в отмывании денег в «Спартаке»
Четырех российских спортсменов поймали на допинге
«Он уничтожит Хабиба»
Непобедимый американец рвется в UFC. Ему нужен пояс Нурмагомедова
Все материалы
Культура
Тилль Линдеманн«В мире сейчас творится хрен знает что. И лучше не станет»
Тилль Линдеманн о крови, санкциях, войне и жизни после смерти
«Мужик сосредоточенно копается в офисной женщине»
Он сходил на секс-вечеринку в России и оказался среди вялых членов и пивных пуз
Спайк Ли«Пришел ваш друг Трамп и все похерил»
Спайк Ли о русском химоружии, дружбе с Обамой и о том, что такое флоу
Умер основатель таинственной анонимной группы The Residents
«Чувствовалось, что за вами наблюдают, если не следят»
Как Дэвид Боуи ехал в Москву через всю Сибирь
Откровенные сцены новой «Сабрины» шокировали актеров оригинального сериала
Джастин Бибер внезапно побрился налысо
Все материалы
Интернет и СМИ
Побеждает сильнейший
Они потеряли контроль над телом, но не сдались. За ними следят тысячи людей
Журналист записал обращение к матери во время теракта
Российский сенатор вцепился в бороду украинскому эксперту в прямом эфире
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Миллионы россиян лишатся телевидения
Кондитерская попыталась никого не оскорбить и оскандалилась
Описаны последние минуты жизни убитого саудовского журналиста
Все материалы
Ценности
Кровавые денди
Как одевались самые опасные и жестокие преступники Лондона
Арут Арустамян«На самом деле мне повезло, что я армянин»
Арут Арустамян — о правильных шоу, обучении ремеслу и искусстве выбора
Уинстон ЧерчилльЗверский аппетит
Фуа-гра, сигары и коньяки: Черчилль ни в чем себе не отказывал во время войны
Американский рэпер отдал предпочтение российской одежде
Ким Кардашьян нарядила сына в водолазку с надписью на русском языке
Назван самый популярный осенний тренд в одежде
Раскрыт способ создания идеальной прически без укладки
Все материалы
Путешествия
Чужой рай
Россиянин поехал в Токио и едва не сошел с ума
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
«Русские ушли и забрали море»
Он поехал в Казахстан в поисках воды, а наткнулся на смерть и мусор
Буянящих в самолете россиян предложили успокоить спецсредствами
Построена самая высокая статуя в мире
Тренер «Зенита» порадовался за капитана команды
Стас Михайлов призвал россиян освежить память
Все материалы
Из жизни
Мрак и котики
Превратиться в монстра и убежать от реальности: октябрь глазами обычных людей
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
«Квартиры здесь обычно не больше комнаты в общаге»
Рассказ россиянки о жизни в Лондоне
Четырехметровый питон подполз к спящему мальчику и задушил его щенка
Американец прыгнул на медведя и вырвал пса из пасти хищника
Все материалы
На офигительных катках
Длительный тест компактного стильного кроссовера BMW X2: первые впечатления
Тест обновленного Kia Sportage
У самого популярного кроссовера в классе наконец-то появилась версия с мотором 2.4 GDI
Самые ненадежные автомобили
Рейтинг самых ненадежных автопроизводителей и их самые проблемные модели
Не узнаю вас в гриме
Пикап, М-пакет и версия 6x6 — шесть неожиданных образов нового кроссовера BMW X7
Mercedes-AMG GT 63 S установил рекорд Нюрбургринга
Индийская Tata сделала кроссовер на шасси Land Rover и с дизелем Fiat
Nissan рассказал подробности об обновленном X-Trail для России
Все материалы
Дом
Загнали спутник
Сколько стоят квартиры в ближайших к Москве городах
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
«Делайте гадости ночью»
Почему россияне ненавидят своих соседей и не стесняются об этом говорить
Россиянам разрешат прописываться на дачах
Названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья
Названы города мира с самым дорогим жильем
Метр перемен
Россияне сметают жилье в подешевевших новостройках. Когда это закончится?
Все материалы