Белорус притворился девушкой и развел на деньги тысячу мужчин

Житель Могилевской области в течение трех лет создавал фейковые страницы в социальных сетях и обманул более тысячи человек со всей Белоруссии. Об этом в четверг, 1 ноября, «Sputnik Беларусь» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета (СК) Сергей Болсун.

Согласно материалам дела, 29-летний молодой человек от имени девушки заводил в сети знакомства с мужчинами и в ходе переписок просил их пополнить баланс его мобильного телефона на 20 белорусских рублей (около 620 российских рублей). После этого он переводил деньги на свой личный счет.

Жертвами мошенника, действовавшего с 2015 по 2018 год, признаны более тысячи белорусских мужчин.

Злоумышленник заключен под стражу, уточнили в белорусском СК. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

В сентябре американский интернет-пользователь разыграл парня, который написал ему по ошибке, и разместил их переписку в сети. Молодой человек думал, что общается с девушкой, пока шутник не прислал ему свою фотографию на фоне бритой ноги.

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