Шутник прикинулся девушкой и разозлил «ухажера» бритой ногой

Пользователь из США под ником Penguillion разыграл парня, который ошибся номером при попытке завязать романтическую переписку с девушкой. Скриншоты диалогов шутник опубликовал на платформе Imgur.

Молодой человек получил сообщение от некоего Джона, который писал девушке по имени Линн. Penguillion подыграл парню, подтвердив, что он и есть Линн. Затем он намекнул, что готов отправиться с Джоном в бар.

Чтобы потроллить молодого человека, Penguillion побрил ногу и сфотографировал ее в мыльной пене. «Надо побриться, чтобы все было гладким», — подписал он снимок. Джон потребовал прислать ему портретное фото, однако шутник ушел от ответа. При этом он продолжил флиртовать, намекая, что готов при удачном раскладе заглянуть к новому знакомому домой.

Обман раскрылся, когда настало время встречи. На вопрос Джона, где он, Penguillion прислал ему селфи на унитазе. Сначала парень подумал, что это возлюбленный Линн. «Я думаю, Линн дала тебе неверный номер», — написал ему пользователь, сопроводив сообщение фотографией своего лица и поднесенной к нему выбритой ноги.

Джон отреагировал на шутку со злобой. «Почему ты не сказал мне, блин, с самого начала, что это неправильный номер, — писал он. — Какой долбанутый бреет ногу только ради шутки». Penguillion в ответ послал ему несколько селфи, сопровождаемых ироничными посланиями о том, что Джон оказался неблагодарным. «Ты написал мне первым, потребовав фотки из душа, Джон, я мог оказаться пятилетним ребенком из Эфиопии», — заключил юзер.

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