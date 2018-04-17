Блогер превратилась в монстра в попытках угодить подписчикам

CybersmileOfficial / YouTube

Популярная блогер Чесси Кинг (Chessie King) провела эксперимент, сделав себя «идеальной» на снимках в Instagram. Вместе с группой профессиональных фоторедакторов она уменьшила объемы своего тела и сделала «пластику» по советам интернет-троллей.

Для кампании #trollingisugly Кинг объединилась с организацией Cybersmile. Девушка решила изменить свою внешность, чтобы понравиться всем подписчикам без исключения.

Сначала она опубликовала в Instagram «историю», где появилась перед камерой в белье. Комментарии не заставили себя ждать: тролли раскритиковали девушку за толстые ноги. Она моментально «исправила» этот недостаток с помощью команды фоторедакторов. Затем жертвами ненависти подписчиков стали ее нос, руки, талия, брови, глаза, губы и волосы. Исправив все недостатки, девушка превратилась в пугающий мнимый «идеал».

Материалы по теме Чувство мема Американцев и европейцев оскорбляет буквально все. Россиян это смешит

Целью эксперимента была борьба с ненавистью в сети и поддержка ее жертв. «Если мы будем менять свое тело ради каждого тролля, слушать любого киберагрессора, мы станем монстрами. Неважно, 23 у тебя подписчика или три миллиона, НИКТО не должен сталкиваться с регулярной травлей в сети», — написала Кинг в комментарии к видео с результатом.

Кинг является популярным фитнес-блогером, число ее подписчиков превышает 330 тысяч человек.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!