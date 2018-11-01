В Североморске торжественно захоронили останки погибших в годы войны летчиков

На Военно-мемориальном кладбище Североморска состоялась торжественно-траурная церемония захоронения останков экипажа пикирующего бомбардировщика Пе-2, который разбился в августе 1942 года во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу флота.

Поисковики провели большую архивно-исследовательсткую работу и установили личности всех погибших летчиков. «Летчик — командир 2 авиаэскадрильи капитан Георгий Щербинин, штурман — штурман 2 авиаэскадрильи старший лейтенант Игорь Зильберг, стрелок-радист — начальник связи 2 авиаэскадрильи младший лейтенант Леонид Пластинин», — сказали на флоте.

Точная причина крушения до недавнего времени была не известна. По одной из версий, самолет подстрелили вражеские истребители в ходе внезапного налета. По другой он упал из-за неисправности двигателя. В администрации города агентству сказали, что наконец удалось выяснить, что гибель самолета — это боевая потеря.

«По архивным данным самолет потерпел крушение при учебном бомбометании, однако при подъеме машины со дна озера удалось установить, что у самолета имеются пулевые пробоины двигателя и фюзеляжа, отстрелена лопасть винта. Вероятно, бомбардировщик был атакован немецкими истребителями — "охотниками"», — сказали агентству в мэрии.

Самолет Пе-2 входил в состав 29-го бомбардировочно-пикировочного авиационного полка военно-воздушных сил Северного флота. В тот день экипаж выполнял задачи боевой подготовки по бомбометанию на полигоне. Летом 2018-го фрагменты лайнера и тела обнаружили и подняли со дна озера Среднее Ваенгское в Мурманской области.

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