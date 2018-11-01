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Президент Туркмении взялся за стержень

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Azattyk / YouTube

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время заседания кабинета министров страны продемонстрировал членам правительства свой навык поднятия штанги. Видео опубликовано на YouTube-канале Azattyk.

Как следует из сообщения информагентства «Туркменистан сегодня», на заседании обсуждалась подготовка к чемпионату мира по тяжелой атлетике, который проходит в республике с 1 по 10 ноября. В ходе собрания главе государства были вручены приглашение на церемонию открытия турнира и памятные знаки, а также символический стержень штанги.

Бердымухамедов продемонстрировал собравшимся свои спортивные навыки, подняв позолоченный гриф над головой, после чего вернул стержень на место.

Действия главы государства члены правительства встретили бурными аплодисментами.

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