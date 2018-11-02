Сибиряк застрелил проникшего на стройку подростка и закопал в лесу

В Кемерово задержан 38-летний ранее судимый местный житель, застреливший на стройплощадке частного дома 16-летнего подростка и закопавшего его тело в лесу. Об этом «Ленте.ру» рассказала Надежда Ананьева, официальный представитель регионального управления Следственного комитета.

По ее словам, 25 октября в правоохранительные органы обратилась женщина с заявлением о том, что ее сын-подросток пропал без вести. «В ходе розыска было установлено, что юноша с другом ночью накануне исчезновения зашел на стройплощадку частного дома в поселке Комиссарово. При осмотре этого места следователи обнаружили патроны от охотничьего ружья, а на одном из деревьев — следы дроби. Там же удалось найти капли крови, а генетическое исследование показало, что она принадлежит пропавшему мальчику», — рассказала Ананьева.

Как выяснилось, хозяин строящегося дома установил сигнализацию, и в ночь на 25 октября она сработала. Мужчина сразу же позвонил своему брату и попросил зайти на стройплощадку.

«По словам подозреваемого, он взял свое охотничье ружье и приехал в поселок Комиссарово. В строящемся доме он увидел двух подростков и потребовал от них покинуть дом, но те отказались и стали бегать по помещениям. Тогда он несколько раз выстрелил в вверх, а когда молодые люди стали разбегаться — в сторону одного из них. Вскоре после этого он обнаружил мальчика мертвым», — рассказала «Ленте.ру» представитель следственного управления по Кемеровской области.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Убедившись, что потерпевший умер, мужчина вернулся на стройку, куда как раз подъехал его брат. Он рассказал ему о произошедшем, и они совместно вывезли тело подростка в другой район города, где закопали в лесу.

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