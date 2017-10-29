В Североморске нашли мертвой семью военнослужащего

В одной из квартир в Североморске обнаружена мертвой семья. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в следственных органах Мурманской области.

«По предварительной информации, обнаружены тела мужчины, военнослужащего, его супруги и ребенка. Отрабатывается версия, что мужчина сначала застрелил родных, а затем покончил с собой», — рассказал собеседник агентства.

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Он пояснил, что накануне глава семьи не вышел на службу. В настоящее время причины произошедшего выясняют военные следователи.

29 сентября военнослужащий на полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. По данным Минобороны, погибли три человека — офицер и двое военнослужащих. Еще двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали всю необходимую помощь. Стрелок был ликвидирован.