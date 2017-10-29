Раскрыты подробности смерти семьи военнослужащего в Североморске

Семилетний ребенок, найденный мертвым в Североморске вместе с матерью и ее мужем-военным, не был родным сыном погибшего. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает ИА REGNUM.

Отец мальчика рассказал агентству, что бывшая жена познакомилась с военнослужащим-контрактником в интернете, а поженились они полгода назад. Женщина переехала к нему из Саратова.

«Она была детским психологом и всю жизнь проработала воспитателем детского сада. Ее все любили, и она была очень хорошим и порядочным человеком. А Дмитрий был самым доброжелательным и умным мальчиком», — рассказал он.

Мертвую семью военнослужащего обнаружили ранее в воскресенье. По предварительной версии, военный сначала застрелил родных, а затем покончил с собой. Следователи совместно с командованием Северного флота проводят расследование случившегося, сообщает «СеверПост».