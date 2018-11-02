Вратарь «Лестера» пытался спасти владельца команды из горящего вертолета

Главный тренер футбольного клуба «Лестер» Клод Пюэль рассказал, что вратарь Каспер Шмейхель пытался прорваться к горящему вертолету владельца команды Вичая Шриваддханапрабхи. Его слова приводит Daily Express.

«Да, это правда, но я не буду вдаваться в детали. Каспер увидел и пережил ужасные вещи, как и остальные игроки. Сейчас вся команда грустит», — заявил Пюэль. По словам тренера, вратарь «Лестера» пытался вытащить из горящего вертолета находившихся в нем людей, но его остановила полиция.

Авария произошла 28 октября после матча Английской премьер-лиги между «Лестером» и «Вест Хэмом». Вертолет поднялся в воздух с футбольного поля, через несколько секунд пилот потерял контроль над управлением, и летательный аппарат упал на автомобильную стоянку в нескольких сотнях метров от стадиона. По информации Sky News, причиной крушения стала неисправность рулевого винта.

На борту находились Шриваддханапрабха, двое его сотрудников Нурсара Сукнамай и Кавепорн Пунпарэ, пилот вертолета Эрик Сваффер и пассажирка Изабела Роза Лечович.

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