Иран запустил массовое производство истребителей Kowsar, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение республики.

«Скоро необходимое число этих самолетов будет произведено и поставлено на службу в воздушные войска», — заявил министр обороны Амир Хатами на церемонии запуска производства истребителей.

Власти Ирана утверждают, что Kowsar на 100 процентов является отечественной разработкой, у него передовая авионика и многоцелевой радар. Однако некоторые эксперты полагают, что самолет — копия Northrop F-5, впервые выпущенного в США в 1960-х годах.

Kowsar был представлен в августе, напоминает Al Jazeera. Президент Хасан Рухани заявлял, что военная мощь Тегерана направлена на сдерживание врагов и создание «прочного мира».

2 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ждет экономическая катастрофа, если республика не заключил новое всеобъемлющее соглашение с Вашингтоном по ядерной программе. 5 ноября Вашингтон планирует принять второй пакет антииранских санкций, которые включают запрет на экспорт нефти и на операции Центробанка Ирана в долларах.

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