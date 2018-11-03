Россия
 
Последние новости
Трампу запретили цитировать «Игру престолов»
Москва потратит три миллиарда рублей на автобусы на газу 
Blizzard перевыпустит Warcraft 3
Стриптиз российской фигуристки вызвал ажиотаж в сети
Полиция Рима задержала украинских расистов
Россиянин поймал в лесу волка и поселил его на балконе
На Украине буровые установки назовут в честь Бандеры для ускорения производства
Трамп позлорадствовал над издевавшимся над ним и арестованным Алеком Болдуином
В Италии посмеялись над пострадавшими в метро россиянами
Новости партнеров

Жириновский станцевал в Узбекистане

Перейти в «Мою Ленту»

Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский вместе с группой парламентариев прибыл с визитом в Бухару, Узбекистан. Политиков встретил музыкальный ансамбль, под звуки которого Жириновский станцевал вместе с местными жителями. Видеозапись танцев опубликована в Instagram-аккаунте пользователя Михаила Камергерского.

Политик пробудет в Бухаре два дня. В ходе визита депутат планирует посетить загородную резиденцию Бухарского эмира, шелковую мастерскую и местный рынок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мэй станцевала с африканцами и вызвала неодобрение британцев
Премьер-министр Израиля станцевал танец курочки с победительницей «Евровидения»
Генпрокурор Украины станцевал с собакой
Другие материалы рубрики
Россия00:0127 октября

«Столько нищеты не видела даже в Сирии»

История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить
11:14 2 ноября

Бастующих горняков уволили через день после обещания губернатора «не обидеть»

20:54 2 ноября

Россиянин с особой жестокостью убил жаловавшуюся на домашнее насилие подругу

19:49 2 ноября

Жителям Чечни с ВИЧ запретили заключать брак

Россия00:0131 октября

«Я тебя сейчас прирежу, мне ничего не будет»

В России сажают за защиту от домашнего насилия. Как выжить и не получить срок?
19:40 2 ноября

Власти российского города получили 97 одинаковых писем по поводу Сталина

16:5331 октября

Взорвавший ФСБ террорист не пил, не курил и увлекался революционерами XIX века

18:56 2 ноября

Миссия ОБСЕ проверит соблюдение прав человека в Чечне

Россия06:55 2 октября
Ольга

«Кто беднее, того и хватают. Как хочешь, так и живи»

Пыталась прокормить детей, но ее осудили за подработку: история матери-одиночки
18:51 2 ноября

РПЦ обеспокоилась душевным здоровьем константинопольского архиепископа

13:0931 октября

Кремль отреагировал на данные о росте насилия в российских семьях

17:29 2 ноября

Путин предложил вернуть военной разведке букву «р»

Россия
«Давайте ей трубы перевяжем, чтобы больше не рожала»
Россияне с ВИЧ учатся жить в обществе, где их боятся и презирают
«Столько нищеты не видела даже в Сирии»
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить
«Я тебя сейчас прирежу, мне ничего не будет»
В России сажают за защиту от домашнего насилия. Как выжить и не получить срок?
Россиянин с особой жестокостью убил жаловавшуюся на домашнее насилие подругу
Жителям Чечни с ВИЧ запретили заключать брак
Власти российского города получили 97 одинаковых писем по поводу Сталина
Миссия ОБСЕ проверит соблюдение прав человека в Чечне
Все материалы
Мир
Караван безумия
К границам США рвется многотысячная армия. Ее никто не может остановить
Захарова объяснила свою грубость и «метнула стрелки» в сторону США
Обложка комикса Is This Tomorrow?Ленина на них нет
Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
США и Турция сняли друг с друга санкции
Россия связала «Белые каски» с «Аль-Каидой»
Куба поможет российским спутникам
Россия и Куба совместно осудили США
Все материалы
Бывший СССР
Гурбангулы БердымухаммедовВосток и совок
Готовы ли вы переехать в сказочную версию СССР — Туркмению: тест
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Бедуины с Украины
Латвии нужны трудовые мигранты. Выбирать придется между африканцами и украинцами
Грузия отказалась выращивать марихуану для мира
На Украине буровые установки назовут в честь Бандеры для ускорения производства
Названо условие прекращения страданий жителей Донбасса
УПЦ поиздевалась над заявлениями Константинополя о конце Московского патриархата
Все материалы
Экономика
Без преград
Женщины принесут миру триллионы долларов. Надо лишь подождать пару веков
Россияне влезли в рекордные долги
Оценимая помощь
Насколько важно участие бизнеса в социальных проектах
Тинькофф Банк признан лучшим розничным онлайн-банком в мире
В Москве обсудили переход к низкоуглеродной модели экономики
Путин усомнился в мегапроекте
Названы самые гениальные компании мира
Все материалы
Силовые структуры
«Это очень распространенная история»
Трое офицеров полиции изнасиловали подчиненную. У силовиков такое — не редкость
«Насильники надеялись, что им все сойдет с рук»
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
У взорвавшего здание УФСБ анархиста нашелся товарищ с бомбой в Москве
Закованные в наручники насильники дознавательницы МВД попали на видео
Всех насильников дознавательницы МВД отправили под арест
Сибиряк застрелил проникшего на стройку подростка и закопал в лесу
Все материалы
Наука и техника
Игрушка дьявола
Новая частица из коллайдера грозит уничтожить всю физику
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Гости с пушками
У границ России идут крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны
Россия по-новому освоит Луну
Плавдок «Адмирала Кузнецова» оказался неподъемным
Названо простое средство для борьбы со старением
В США подтвердили возможность ударить по России из Европы
Все материалы
Спорт
«Мы постоянно дрались с соперниками»
Этот матч стал самым грубым в истории футбола. Удалили даже судью
В Италии посмеялись над пострадавшими в метро россиянами
Стриптиз российской фигуристки вызвал ажиотаж в сети
Загитова ухудшила результаты
Нурмагомедов обратился к Мэйуэзеру
Вратарь «Лестера» пытался спасти владельца команды из горящего вертолета
«Каждый день я хотел умереть»
Цыганский король сверг Кличко, потерял все и вернулся, чтобы править
Все материалы
Культура
Фредди заберет тебя
Кино недели: поминки по Queen, судьба дизайнера, боевая запрещенка
«Чувствовалось, что за вами наблюдают, если не следят»
Как Дэвид Боуи ехал в Москву через всю Сибирь
Тилль Линдеманн«В мире сейчас творится хрен знает что. И лучше не станет»
Тилль Линдеманн о крови, санкциях, войне и жизни после смерти
Гуф пообещал рассказать об избиении в новом треке
Сатанисты оскорбились новой «Сабриной» и пригрозили судом
Назван худший фильм ужасов всех времен
Жена Оззи Осборна подсыпала мужу снотворное и узнала грязный секрет
Все материалы
Интернет и СМИ
Белый шум
Тишина и покой глазами лучших фотографов мира
Участник реалити «лишился всего» после фразы о Гитлере и убийстве евреев
Побеждает сильнейший
Они потеряли контроль над телом, но не сдались. За ними следят тысячи людей
Бузова раскрыла истинную цель проекта «Замуж за Бузову»
Топ-менеджер телеканала надел костюм палача расчлененного журналиста и пожалел
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Не твое дело
Мужчины захватили власть над интернетом. Женщинам в нем не место
Все материалы
Ценности
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Арут Арустамян«На самом деле мне повезло, что я армянин»
Арут Арустамян — о правильных шоу, обучении ремеслу и искусстве выбора
Кровавые денди
Как одевались самые опасные и жестокие преступники Лондона
Найдена взаимосвязь между полнотой и личностью человека
Раскрыта смертельная опасность салонов красоты
Меган Маркл нашла способ скрыть глубокое декольте
Раскрыт секрет идеального селфи
Все материалы
Путешествия
Мамахуана в джунглях
Москвичка отправилась в Доминикану и очутилась в раю
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Чужой рай
Россиянин поехал в Токио и едва не сошел с ума
Раскрыты грязные секреты салонов самолетов
Пилот заподозрил бога в благополучной посадке падающего самолета
Проституток Амстердама захотели переселить
«Русские ушли и забрали море»
Он поехал в Казахстан в поисках воды, а наткнулся на смерть и мусор
Все материалы
Из жизни
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Мужчина внезапно заплакал кровавыми слезами
Алчный муж похвалил жену за желание умереть и угодил в тюрьму
Недовольного клиента ресторана пустили на блюда и скормили вегетарианцам
Мрак и котики
Превратиться в монстра и убежать от реальности: октябрь глазами обычных людей
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
Воры, акробаты и силачи сколотили банду и похитили 10 миллионов долларов
Все материалы
Быстро и очень дорого
Машины с максималкой выше 400 км/ч
Дикий, дикий Запад
Самые дикие проекты самого известного в мире тюнинг-шоу
Чертова дюжина самых крутых машин SEMA
«Заряженные» тачки главного американского тюнинг-шоу
Видео: самый дорогой кроссовер
26 млн рублей за эксклюзивный Bentley Bentayga Silver Frost — почему он столько стоит?
Стали известны российские цены на кабриолет BMW 8 серии
«Запорожец» с пробегом шесть километров оценили в 30 тысяч евро
«Аурусы» распродали на два года вперед
Все материалы
Дом
Цвет настроения — серый
Уныние, мрак и тлен городов, на которые хочется смотреть снова и снова
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Вопрос на сотку
Россиянам надоели дачи и города. Где теперь жить?
Новый деловой район появится в Москве
Россиянин поймал в лесу волка и поселил его на балконе
Жилье в Москве предложили снимать за пять миллионов в месяц
Предсказан очередной скачок ипотечных ставок
Все материалы