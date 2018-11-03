Жириновский станцевал в Узбекистане

Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский вместе с группой парламентариев прибыл с визитом в Бухару, Узбекистан. Политиков встретил музыкальный ансамбль, под звуки которого Жириновский станцевал вместе с местными жителями. Видеозапись танцев опубликована в Instagram-аккаунте пользователя Михаила Камергерского.

Политик пробудет в Бухаре два дня. В ходе визита депутат планирует посетить загородную резиденцию Бухарского эмира, шелковую мастерскую и местный рынок.

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