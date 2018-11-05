Видео с карабкающимся по склону медвежонком разозлило пользователей сети

В сети набирает популярность видео, на котором медвежонок пытается вскарабкаться по заснеженному склону вслед за матерью. Кадры, снятые летом в Магаданской области на дрон, широко разошлись в начале ноября, после того, как попали на ViralHog.

На ролике медвежонок долго не мог преодолеть склон, постоянно съезжая вниз. Одна из попыток едва не увенчалась успехом, медведица чуть не схватила его лапой, но на последнем метре малыш в очередной раз скатился в овраг.

Медвежонок не думал сдаваться, и наконец взобрался наверх, после чего животные продолжили убегать от дрона.

В комментариях под видео пользователи раскритиковали оператора. В частности, высказывалось предположение, что медвежонок не мог забраться наверх из-за паники, охватившей его из-за летающего рядом беспилотника: «Потерявший много энергии медвежонок может умереть через несколько дней»; «Данное видео должно стать доказательством по обвинению в жестоком обращении с животными»; «Именно поэтому в большинстве национальных парков мира дроны запрещены», — отметили комментаторы. В настоящее время количество дислайков значительно опережает тех, кому видео понравилось.

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