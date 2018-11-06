Автор ролика с карабкающимся по склону медвежонком ответил обозленным зрителям

Автор вирусного ролика с медвежонком, который раз за разом забирается на заснеженный склон за матерью и срывается с него, объяснился перед рассерженными зрителями. Оператор Дмитрий Кедров в разговоре с TJ рассказал, что коптер, с которого велась съемка, не напугал животное.

По словам Кедрова, ролик был снят летом на магаданском побережье Охотского моря. Мужчина, много лет увлекающийся съемками дикой природы, добрался туда самолетом из Москвы, а затем на лодке. Оператор утверждает, что снимал животных издалека, а затем уже на стадии обработки приблизил нужный участок кадра.

Кедров заявил, что медвежонок не раз падал со склона еще до того, как его мать услышала коптер. «Это обычная жизнь животных. Мы ее наблюдали неоднократно. В злобной реакции некоторых зрителей ничего, кроме некомпетентности, нет», — отметил он. Кедров заметил, что старается учитывать реакцию животных на «жужжащий летающий предмет» при проведении съемки.

Ранее пользователи сети раскритиковали оператора за безответственность. Они предположили, что медвежонок падал из-за испуга, вызванного летающим неподалеку дроном.

Видео получило широкую популярность после того, как им поделился канал ViralHog. После объяснений Кедрова число лайкнувших видео приблизилось к количеству людей, которым видео не понравилось.

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