В Израиле рассказали о контактах с Россией по Сирии

Тель-Авив и Москва не прекратили контакты в Сирии после гибели российского самолета Ил-20. Об этом сообщил заместитель гендиректора по связям с прессой и общественностью МИД Израиля Наом Кац, передает ТАСС.

«Россия — друг Израиля, у нас хорошие дружеские отношения. Россия сильно представлена в Сирии, это факт. Мы сотрудничаем по каналам деконфликтинга постоянно», — сказал Кац.

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Некоторая напряженность в отношениях между Москвой и Тель-Авивом возникла в конце сентября после того, как силы сирийской ПВО сбили Ил-20 с 15 российскими военнослужащими на борту, все они в результате погибли. Россия уверяет, что к гибели самолета привели действия израильских истребителей, которые прикрылись российским самолетом-разведчиком.

Тель-Авив всячески отрицает свою причастность к произошедшему, возлагая вину на Дамаск, Тегеран и «Хезболлу». Однако на просьбу Москвы увеличить временной интервал информирования об операциях израильских военных в Сирии Тель-Авив ответил отказом.

Кроме того, в начале октября Москва поставили сирийским военным комплексы С-300. После этого атак Израиля на Сирию зафиксировано не было.

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