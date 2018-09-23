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Израиль отказался прекращать удары по Сирии

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Авигдор Либерман

Глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что планы России закрыть воздушное пространство над Сирией не изменят тактику его страны в регионе. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Kan.

«Мы действовали и будем действовать благоразумно и ответственно — и только в тех случаях, когда нет другого выбора. Поэтому наши планы не изменились и не будут меняться», — отметил Либерман.

Министр также заявил, что его страна не допустит превращения Сирии в плацдарм для иранской агрессии в отношении Израиля. Он признался в отсутствии намерений вступать в споры с Россией и выразил надежду на улучшение координации действий с обеих сторон.

Ответственность за инцидент с российским Ил-20, сбитым сирийскими средствами ПВО после атаки израильских истребителей F-16, как считает Либерман, целиком и полностью лежит на армии президента Сирии Башара Асада.

23 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков обвинил Израиль в том, что тот ввел российскую сторону в заблуждение относительно места нанесения удара в Сирии 17 сентября, а также сообщил о планах атаки за минуту до ее начала.

Самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия (в этом регионе расположена действующая российская авиабаза Хмеймим). В результате катастрофы погибли 15 военнослужащих.

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