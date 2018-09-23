Минобороны показало 3D-видео гибели Ил-20

Минобороны России / Facebook

Минобороны России опубликовало на своей странице в Facebook 3D-ролик, в котором показано, как был сбит самолет-разведчик Ил-20.

На видео продемонстрирован маршрут воздушного судна и его приблизительное местонахождение в момент попадания в него зенитной ракеты сирийской системы ПВО. Также там схематично отображено расположение израильских истребителей F-16 во время обстрела: они, согласно 3D-модели, использовали российский самолет в качестве прикрытия.

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23 сентября официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков провел брифинг, на котором изложил подробности действий российских и израильских военных в день гибели Ил-20. Он заявил, что представители ВВС Израиля ввели российскую сторону в заблуждение, а действия израильских летчиков оценил как непрофессиональные и халатные. По словам генерала, Москва возлагает на Израиль всю вину за произошедшее.

Российский Ил-20 был поражен ракетой сирийского комплекса ПВО в ночь на 18 сентября. В результате инцидента погибли 15 военнослужащих.

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