Россию назвали гарантом безопасности Израиля

Россия является гарантом безопасности Израиля. Об этом говорится в рабочей тетради Российского совета по международным делам (РСМД).

Как утверждает аналитик Юрий Бармин, несмотря на то, что некоторые эксперты называли Москву гарантом безопасности и выживания Израиля на Ближнем востоке, Тель-Авив вряд ли видит для России такую роль. В то же время, по его мнению, Израиль четко дает понять, что рассматривает именно Москву, а не Вашингтон в качестве стороны, способной предотвратить развязывание войны с Ираном.

Он отмечает, что в связи ухудшением Ирано-Израильских отношений, отношения с Россией также стали напряженнее. «Именно это было продемонстрировано инцидентом, произошедшим 17 сентября в небе над Сирией, когда сирийские системы ПВО по ошибке сбили российский самолет Ил-20», — пишет эксперт РСМД.

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По словам Бармина, с момента восстановления дипломатических отношений между СССР и Израилем в 1991 году, Тель-Авив стал негласным союзником Москвы на Ближнем востоке. Несмотря на то, что традиционно ключевым союзником и гарантом безопасности Израиля являлись США, отношения с Россией становились все более тесными.

Самолет-разведчик Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября неподалеку от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты на территории провинции Латакия (в этом регионе расположена действующая российская авиабаза Хмеймим). В результате катастрофы погибли 15 военнослужащих.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль, а израильская армия — на Сирию, Иран и «Хезболлу». Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что к произошедшему привело несоблюдение российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов.

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