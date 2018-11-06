Южноамериканский футболист киевского «Динамо» отказался возвращаться на Украину

Парагвайский полузащитник киевского «Динамо» Дерлис Гонсалес, выступающий на правах аренды в бразильском «Сантосе», заявил, что не хочет возвращаться на Украину. Его слова приводит Diario Do Peixe.

«Я был не удовлетворен тем, что у меня не было стабильной игровой практики. Я иногда играл, а иногда нет. У меня были проблемы с главным тренером команды [Александром Хацкевичем]. Вещи, о которых я даже не могу говорить», — рассказал хавбек.

По словам Гонсалеса, он был рад уехать из страны. «Хорошо, что в "Динамо" приняли мое решение, и в итоге я перебрался в "Сантос", где я счастлив. Мне не хочется возвращаться на Украину. В Европу — да, но только не на Украину. Я еще молод и могу раскрыть свой потенциал», — добавил футболист.

Гонсалес перешел в «Динамо» из швейцарского «Базеля» летом 2015 года. За киевский клуб хавбек провел 85 матчей и забил 12 мячей. Летом 2018-го футболист на правах аренды начал выступать за «Сантос», где за 16 матчей отдал пять результативных передач.

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