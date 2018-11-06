Кум жены Порошенко уйдет в отставку с поста генпрокурора Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке из-за обвинений в недобросовестном расследовании дела об убийстве советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает издание «Страна.ua».

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос», — сказал Луценко с трибуны Верховной Рады. Он попросил парламент рассмотреть его заявление уже на этой неделе.

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При этом Луценко пожаловался на помехи, оказываемые следствию. «Все, что я обещал Катерине Гандзюк в больнице, делалось и будет делаться. Но двоевластия в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно даже за раскрытые преступления, я допустить не могу. Вам решать — или Мустафа Найем (народный депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» — прим. «Ленты.ру») будет руководить следствием и с экранов телевизора называть виновных, или правоохранительные органы, которую несут за это ответственность», — заявил украинский генпрокурор.

Гандзюк, украинская чиновница и активистка, умерла 4 ноября этого года. Три месяца назад ее облили серной кислотой возле дома. В октябре полиция отчиталась о задержании пяти подозреваемых в нападении на активистку. Следствие полагает, что причиной происшествия стала служебная или политическая деятельность Гандзюк.

Юрий Луценко является давним соратником украинского президента. В 2014-2015 годах он возглавлял партию Блок Петра Порошенко (БПП). С украинским лидером его связывают и дружеские узы. Как сообщал «Корреспондент», в апреле 2013 года Луценко вместе с женой Порошенко Мариной крестил дочь их соратника Юрия Стеця, на тот момент народного депутата, а с 2014 года — министра информационной политики Украины.

Пост генерального прокурора Луценко занял в мае 2016-го. Как передавало РИА Новости, в сентябре этого года он заявил, что покинет свой пост в мае 2019 года, сразу после президентских выборов. Помимо этого, Луценко дважды занимал должность министра внутренних дел Украины, в 2005-2006 и 2007-2010 годах.

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