Порошенко отказал генпрокурору Украины в отставке

Президент Украины Петр Порошенко не принял заявление генерального прокурора страны Юрия Луценко об отставке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации украинского президента, передает «Интерфакс».

«Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте», — сказали в пресс-службе. В ходе рейтингового голосования в Верховной Раде за отставку генпрокурора высказались 38 парламентариев, против — 116.

Материалы по теме Горе от кума Драки и судимость: чем славен новый генпрокурор Украины Юрий Луценко

6 ноября Луценко заявил, что подаст заявление об отставке. Он объяснил это обвинениями в недобросовестном расследовании дела об убийстве советника мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк.

В июле Гандзюк облили серной кислотой возле дома, 4 ноября она умерла. В октябре полиция отчиталась о задержании пяти подозреваемых в нападении на активистку. Следствие полагает, что причиной происшествия стала служебная или политическая деятельность активистки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!