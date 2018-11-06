В Санкт-Петербурге пройдет конференция о меняющих жизнь технологиях

В Санкт-Петербурге 1 и 2 декабря 2018 года на территории Ленинградского завода полиграфических машин пройдет первая международная конференция In the City о технологиях, которые меняют жизнь в городе. В программу мероприятия входят публичные лекции и дискуссии, профессиональные воркшопы и грантовый конкурс. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках конференции зарубежные и российские эксперты проанализируют, как улучшить качество жизни в мегаполисе, используя новые технологии и инновационные практики: искусственный интеллект, компьютерное зрение, спекулятивный дизайн, интернет вещей. Конференция In the City организована компанией «Газпром нефть». Программной дирекцией выступает Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».

Программа направлена в первую очередь на молодых специалистов — архитекторов, инженеров, разработчиков и дизайнеров, которые разбираются в современной технологической повестке, но хотят узнать больше о мировом опыте и практическом применении технологий. Программа разделена на четыре тематических блока: «Управление», «Дизайн» и «Пользователи» посвящены инновационным решениям, изменившим систему управления и экономику города, пространство и повседневность, а в «Перспективе» будут представлены тенденции в развитии городов.

Студенты старших курсов бакалавриата и магистратуры и молодые специалисты от 18 до 35 лет могут принять участие в конкурсе, предложив технологическое решение, которое изменит качество жизни в городе, и выиграть Грант In the City в размере 150 000 рублей.

На бесплатные мероприятия необходимо зарегистрироваться на сайте конференции. Участие в воркшопах и грантовом конкурсе предполагает заполнение специальной формы и предварительный отбор заявок. Программа будет дополняться — за новостями можно следить на странице проекта в Facebook и «ВКонтакте».

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