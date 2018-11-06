Закрывшийся после отравления Скрипалей ресторан снова заработал

Итальянский ресторан Zizzi в Солсбери, который закрыли после отравления полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, возобновил работу. Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что именно в этом месте обедали Скрипали за несколько часов до того, как попали в больницу с отравлением. «Такое ощущение, что прошло несколько десятилетий с марта. Самое приятное для меня — вновь воссоединиться с коллегами. Мы все были расстроены. Мы счастливы открыться снова», — прокомментировал менеджер ресторана Джо Пегг.

Половина персонала, включая шеф-повара, вернулась в ресторан.

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Ранее сообщалось, что в Zizzi обнаружили следы нервно-паралитического вещества, которым отравились Скрипали. После этого заведение закрыли на восемь месяцев для полной очистки и ремонта.

В сентябре администрация города Солсбери пригласила специалистов по ребрендингу для создания нового образа города после дела Скрипалей.

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