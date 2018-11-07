Танцовщица выпила вина, поскользнулась и умерла

В графстве Чешир скончалась бывшая профессиональная танцовщица Андреа Фоден. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает Daily Mail.

Фоден умерла после того, как поскользнулась и упала с лестницы в доме у своей соседки Эми Акерли. До этого женщины выпили бутылку вина. Фоден должна была переночевать у знакомой. Акерли обнаружила ее тело только утром.

Причиной смерти стала обширная внутричерепная гематома. Фоден было 52 года.

Андреа Фоден в возрасте 16 лет присоединилась к театральной труппе и начала гастролировать. По словам ее матери, отец женщины умер от алкоголизма, когда будущей танцовщице было девять лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!