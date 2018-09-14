Десятки танцовщиц обвинили Яна Фабра в сексуальных домогательствах

Несколько десятков танцовщиц и сотрудников театральной компании Troubleyn обвинили бельгийского художника и режиссера Яна Фабра в домогательствах и сексизме. Они опубликовали открытое письмо на портале Rekto Verso, в котором в подробностях описали его неподобающее поведение.

По словам предполагаемых жертв, Фабр звал своих подопечных на закрытые фотосессии, иногда предлагая им крупные суммы денег или наркотики, а затем начинал домогаться. Он также ставил перед танцовщицами условие, что не даст им ведущую роль, если они не переспят с ним. В случае отказа режиссер урезал их роли и устраивал на них травлю.

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«После года работы в компании Фабр попросил меня поучаствовать в стороннем проекте с серой зарплатой, и мне нельзя было никому об этом рассказывать. Проект заключался в том, что он фотографировал меня в такой ситуации, о которой я до сих пор стыжусь говорить. В этой крайне неуютной обстановке, которая была представлена как рабочая, мне был предложен алкоголь, а затем — наркотики, чтобы чувствовать себя более раскрепощенно (это был единственный случай употребления наркотиков в моей жизни). Затем Фабр попросил меня о чем-то большем», — заявила одна из жертв, не раскрывшая своего имени.

Помимо того, Фабр якобы оскорблял артисток за лишний вес. Часто режиссер сначала возносил своих сотрудников, а после без объективных причин начинал унижать их. «Такие смены отношений и непредсказуемое поведение Фабра оказали влияние на самооценку многих сотрудников. Это привело к тому, что многим из нас потребовалась психологическая помощь после увольнения из компании», — заявили авторы письма.

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В обращении указано, что за последние два года шесть сотрудников уволились из-за сексуальных домогательств Фабра. Письмо подписали 20 человек, большинство из них — женщины-танцовщицы, еще часть сотрудников пожелали не раскрывать своих имен.

В июне 2017-го депутат Госдумы Виталий Милонов пожаловался на спектакль Яна Фабра «Гора Олимп», заявив, что это постановка для «законченных извращенцев». В ноябре 2016-го разгорелся скандал вокруг выставки «Ян Фабр: рыцарь отчаяния — воин красоты» в Эрмитаже. Посетители возмутились тем, что художник использовал в своих работах чучела кошек и собак.

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