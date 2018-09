Звезда «Нормы Рэй» и «Форреста Гампа» описала домогательства отчима

Американская актриса и певица Салли Филд пережила сексуальные домогательства отчима, когда ей было меньше 14 лет. Об этом она написала в своих мемуарах In Pieces, пишет The New York Times.

По словам артистки, ее отчим Джок Махони, актер и каскадер, за которого ее мать Маргарет вышла замуж в 1952 году (Филд на тот момент было около пяти лет), регулярно приводил ее в спальню и оставался с ней наедине. «Я чувствовала себя одновременно ребенком, беспомощным, и не ребенком. Могущественной. Это была власть, и я ей владела. Но я хотела быть ребенком», — говорится в книге Филд. Актриса подчеркнула, что ей было бы гораздо легче, если бы она могла думать о своем насильнике только в негативном ключе, однако «он иногда превращался в волшебника, словно Гамельнский крысолов с нашей семьей в роли его зачарованных последователей».

Филд заявила, что приставания отчима закончились, когда ей исполнилось 14 лет. Маргарет и Джок развелись в 1968-м, каскадер скончался в 1989 году.

В книге Филд также рассказала о двух других случаях домогательств, которые она пережила в Голливуде. В 1968 году она встретилась с музыкантом Джимми Уэббом, они употребили марихуану, после чего Филд заснула. Когда она проснулась, то обнаружила, что Уэбб залез на нее сверху. Сам композитор признался журналистам, что у него был секс с актрисой.

Другой случай, описанный Филд, произошел во время кастинга для фильма «Оставайся голодным» c Джеффом Бриджесом. Режиссер ленты Боб Рейфелсон потребовал, чтобы актриса поцеловала его, в противном случае он отказывался брать ее на главную роль. «Поэтому я поцеловала его», — призналась Филд.

71-летняя Салли Филд — лауреат нескольких «Оскаров», «Золотых глобусов» и «Эмми». Она наиболее известна по фильму «Норма Рэй», в котором исполнила главную роль. Актриса также сыграла в таких лентах, как «Мыльная пена», «Миссис Даутфайр» и «Форрест Гамп», сериалах «Скорая помощь» и «Братья и сестры». Помимо этого, она сыграла тетю Мэй в блокбастере «Новый Человек-паук» и его сиквеле «Новый Человек-паук. Высокое напряжение».

