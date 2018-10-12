Подруги устроили откровенные танцы на похоронах ради души умершей

โคตรเหี้ย Vs โหดสัส 20+ / Facebook

В Таиланде набирает популярность видео с танцующими под клубную музыку во время похорон подруги девушками. Как сообщает информационный портал Coconuts, таким образом они хотели помочь душе погибшей.

Ролик под названием «Юные девушки танцуют на кремации подруги, чтобы послать ее душу на небеса» появился в местной группе в Facebook в начале октября. На нем четыре тайки исполняют современный танец под клубную музыку, играющую из стоящей рядом машины. В багажнике также находилась световая установка для дискотек. Одна из девушек плакала, прислонившись к автомобилю.

Видео набрало больше 700 тысяч просмотров и сотни комментариев. Пользователи нарекли танцовщиц и их погибшую подругу «койотами» — так в стране называют девушек, танцующих гоу-гоу для развлечения клиентов в разнообразных заведениях. Большинство комментаторов сочли происходящее «неподобающим».

В феврале сообщалось о просьбе китайского правительства к жителям сельских районов воздержаться от стриптиза на похоронах. Танцовщиц приглашают на мероприятие в попытке собрать как можно больше народу: считается, что число гостей влияет на благосостояние умершего в загробном мире.

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