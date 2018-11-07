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Стало известно о неготовности россиян к повышению НДС

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Больше двух третей представителей малого бизнеса в России не готовы к повышению НДС с января 2019 года, свидетельствуют данные опроса Модульбанка (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Они не знают о необходимости перепрошивать онлайн-кассы.

Около 72 процентов опрошенных знают о том, что с начала следующего года НДС будет повышен с 18 до 20 процентов. При этом 67,1 процента не в курсе, что это повлечет за собой необходимость перепрограммировать оборудование.

Всего 12 процентов бизнесменов знает о том, как именно проводить перепрошивку онлайн-касс. 90 процентов опрошенных считают, что эта процедура должна проводиться производителями бесплатно.

«Брать за перенастройку онлайн-касс дополнительные средства – грабеж со стороны производителей кассового оборудования. Если этот вопрос не решить, то при малейшем изменении законодательства, предприниматели будут вынуждены снова тратить деньги, а это не честно», — приводятся слова управляющего директора по развитию клиентского сервиса Модульбанка Андрея Ваничева.

Закон «О применении контрольно-кассовой техники» был принят в 2016 году. Он обязал постепенно перевести все кассовые аппараты в стране в онлайн-режим, чтобы отчет о полученных платежах от покупателей передавался напрямую в налоговую службу. Последний этап перехода на онлайн-кассы намечен на июль 2019 года.

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