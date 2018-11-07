Футболист положил глаз не на ту девушку и был изгнан из «Ювентуса»

Французский нападающий Венсан Перикар рассказал об обстоятельствах своего ухода из «Ювентуса» в 2002 году. Слова спортсмена приводит The Sun.

«У меня и еще у двух французов в команде были уроки итальянского с красивой преподавательницей. Однажды вечером я написал ей, пригласил выпить в компании ребят. А всего через час мне позвонил Роберто Беттега, вице-президент "Ювентуса". Он спросил нас, кем мы себя возомнили, раз отправляем сообщения его девушке», — рассказал 36-летний футболист. По его словам, именно эта ситуация ускорила его уход из клуба.

В 2002 году Перикар присоединился к английскому «Портсмуту» на правах аренды. Забив девять мячей в 39 играх футболист заслужил полноценный контракт с британским клубом. Карьера Перикара продолжилась в Англии. Среди клубов, где выступал игрок, — «Миллуол», «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед».

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