Врачи объяснили ампутацию россиянке обеих ног вместо одной

Администрация воронежской больницы №3 объяснила ампутацию обеих ног 89-летней бывшей узницы концлагеря, назвав ее необходимой из-за угрозы жизни. Об этом РИА Новости сообщили в региональном департаменте здравоохранения со ссылкой на главного врача больницы Сергея Шамсутдинова.

По словам Шамсутдинова, пациентка поступила в клинику с необратимым поражением обеих нижних конечностей и жаловалась на сильные боли. Решение о срочной ампутации левой ноги принималось на консилиуме врачей.

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«Обывателю может показаться, что левая нога не сильно поражена, однако специалистам было очевидно — это опасное состояние, угрожающее жизни. Пациентке оказали всю необходимую в сложившейся ситуации помощь. На момент поступления в больницу она нуждалась в удалении обеих конечностей», — сказал врач.

Он добавил, что из-за преклонного возраста женщины операцию решили провести поэтапно, и через пару дней после удаления одной ноги ампутировали вторую.

Ранее следователи начали проверку после обращения жителя Воронежа, который сообщил, что медики вместе с пораженной гангреной ногой удалили его престарелой матери и здоровую. Мужчина утверждал, что никаких медицинских показаний для этого не было, а врачи подменили листы истории болезни.

Заведено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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