Власти Подмосковья отчитались о ежемесячной выплате для пенсионеров

Ежемесячную выплату в размере 700 рублей получают около 55 тысяч подмосковных пенсионеров, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее цитирует корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 8 ноября.

«Ежемесячную компенсацию в размере 700 рублей могут оформить пожилые люди в возрасте от 70 лет и семьи из пенсионеров, если одному из которых исполнилось 70 лет, а доход каждого не превышает два прожиточных минимума пенсионера», — сказала Фаевская.

В конце августа губернатор Андрей Воробьев заявил, что власти должны поддержать людей старшего возраста. Ранее он ввел новую льготу — жители старше 60 лет могут бесплатно ездить на московском транспорте.

Также глава Подмосковья после принятия пенсионной реформы в России принял решение сохранить действующие региональные льготы для старшего поколения. Воробьев неоднократно говорил, что жители всех возрастов должны иметь возможность комфортно жить в Московской области. При этом, по его словам, пожилые люди нуждаются в повышенной заботе.