Украинская активистка написала письмо Лаврову и попалась

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у директора Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Отмечается, что в ходе проверок были обнаружены вещи и документы, свидетельствующие об ее антиукраинской деятельности. В частности, в помещении, которое арендует Бережная, были обнаружены килограммовый слиток золота и письмо к главе МИД России Сергею Лаврову. По версии СБУ, правозащитница дестабилизировала обстановку на Украине «по заданию спецслужб России».

Ведомство отметило, что обыски также были проведены у лидера политической партии «Союз левых сил» Василия Волги и нескольких других активистов. Сотрудники СБУ изъяли оборудование «для ведения тайных переговоров», магнитные носители, незарегистрированное оружие и пророссийскую атрибутику. По их мнению, обнаруженные улики указывают на сотрудничество фигурантов дела с Россией.

СБУ проводила обыски в рамках уголовного дела по 109-й статье («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти») и 111-й статье («Госизмена») Уголовного Кодекса Украины.

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