Вышел трейлер российского ответа «Гарри Поттеру»

В сети появился тизер-трейлер отечественного стимппанк-фэнтези «Эбигейл». Ролик опубликован на YouTube-канале киностудии Kinodanz.

«Молодая девушка Эбигейл живет в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших — и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности», — говорится в аннотации.

Комментаторы сравнили картину с аналогичными проектами в жанре фэнтэзи. «Гарри Поттер, Таня Гроттер, Эбигейл Ротор﻿», — провел параллели пользователь StoGigovo. «Аналогов в мире нет. Это не Гарри Поттер. Тут совершенно другие непохожие мир, история, герои. Мы не распиливали бабло за фильм», — сострил другой юзер.

В фильме снялись Тинатин Далакишвили, Риналь Мухаметов, Артем Ткаченко, Равшана Куркова. Режиссер картины — Александр Богуславский.

Премьера ленты запланирована на апрель 2019 года.

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