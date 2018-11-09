Китайское телевидение доверило новости искусственному ведущему

Официальное информационное агентство правительства Китая «Синьхуа» показало виртуального телеведущего, который работает на базе искусственного интеллекта и умеет самостоятельно зачитывать текст новостей.

«Вас приветствует англоязычный ведущий на базе искусственного интеллекта. <...> Я буду работать без устали и продолжать информировать вас о последних событиях — тексты загружаются в мою систему непрерывно», — говорит диктор в начале программы.

Искусственный интеллект имитирует голос, движения губ и выражение лица реальных китайских телеведущих. В агентстве отмечают, что виртуальный диктор может работать круглосуточно, что позволит снизить расходы на создание новостных выпусков. Также технология может быть полезна в ситуациях, когда выпуск новостей нужно сделать срочно.

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