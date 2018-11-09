Более тысячи подмосковных жителей получили «тревожные браслеты»

Более тысячи пожилых жителей Подмосковья обеспечили «тревожными браслетами», которые позволяют экстренно вызвать помощь на дом, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская. Ее цитирует РИАМО в пятницу, 9 ноября.

«На браслете находится кнопка, нажатие на которую служит сигналом экстренного вызова. Это позволяет своевременно отреагировать и выехать на дом к пожилому человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, и оказать ему необходимую помощь», — сказала Фаевская.

Также министр напомнила, что пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья могут рассчитывать на помощь социальных сиделок. В настоящий момент эту услугу оказывают более 200 человек.

Всего, по ее словам, в Московской области работают 154 учреждения социального обслуживания.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно говорил о необходимости заботы об одиноких, пожилых и маломобильных гражданах. Он также призвал усилить работу социальных служб, в том числе при помощи волонтеров.