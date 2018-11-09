Открыт новый способ борьбы с особо опасным раком

Ученые Университета Техаса в Хьюстоне (США) выяснили, что нормализация циркадных ритмов позволяет подавить рост особо опасных раковых опухолей печени. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Циркадными ритмами называют колебания интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи, включая обмен веществ, сон, бодрствование, прием и усвоение пищи, и зависящих от режима дня. Известно, что правильный суточный ритм увеличивает продолжительность жизни организма и уменьшает риск рака, а нарушение биоритмов, наоборот, провоцирует развитие различных заболеваний.

Исследователи определили изоформу ядерного фактора гепатоцитов 4-альфа (HNF4α), который подавляет функционирование гена BMAL1, участвующего в формировании циркадного ритма и активного в клетках печени. Эта изоформа, называемая P2-HNF4α, отличается по своим свойствам от P1-HNF4α, который зависит от циркадных ритмов и ингибирует провоцирующие развитие рака гены. P2-HNF4α начинает синтезироваться при специфической транскрипции гена HNF4α, управляемой альтернативным промотором.

Показано, что примерно половина клеток опухоли гепатоцеллюлярной карциномы, одной из самых смертоносных форм рака, производят изоформу P2-HNF4α, который вызывает циркадную дисфункцию. Когда ученые увеличили активность гена BMAL1, управляющего работой P1-HNF4α, злокачественные клетки начали гибнуть. Результаты показывают, что поддержка циркадных ритмов действительно помогает в профилактике и лечении рака.

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