Российская пенсионерка сажала приемных детей на цепь и била поленом

Пожилая жительница Щучанского района Курганской области избивала взятых под опеку детей, сажала их на цепь и морила голодом, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, с марта 2017 года по февраль 2018-го пенсионерка издевалась над девятью приемными несовершеннолетними. Она плохо кормила их, не покупала одежду и заставляла заниматься тяжелой работой. Периодически женщина избивала детей попавшимися под руку предметами, например ремнем или поленом, запирала их в дровяном сарае во дворе дома, привязывала за ноги цепью к кровати. Потерпевшими признаны семеро.

61-летней женщине предъявлены обвинения по части 2 статьи 127 УК («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением»), части 2 статьи 117 УК («Истязание») и по статье 156 УК («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»). Дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

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