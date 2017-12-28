Родственники два года истязали и морили голодом девочку в Сургуте

В Сургуте многодетная семейная пара истязала и морила голодом 12-летнюю дочь своих родственников, переехавшую к ним из Таджикистана два года назад. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

«В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следствием собраны достаточные доказательства, и вскоре обвиняемые предстанут перед судом», — отметили в СК.

Следователи также возбудили дело о халатности в отношении участковых уполномоченных полиции, «в обязанности которых входит выявление несовершеннолетних, проживающих в ненадлежащих условиях».

Согласно материалам дела, в октябре в правоохранительные органы обратились соседи обвиняемых. Они рассказали, что по подъезду ходит девочка в грязной одежде и выпрашивает еду у жильцов. Подросток выглядел истощенным, на его теле были заметны следы побоев.

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Также в октябре глава семьи избил эту девочку деревянной палкой, причинив тяжкий вред ее здоровью.

В ходе расследования выяснилось, что пострадавшая переехала к своим дальним родственникам из Таджикистана в сентябре 2015 года по доверенности от родителей. «Мужчина и женщина, используя малозначительные поводы, систематически наносили малолетней родственнице телесные повреждения, а также не предоставляли ей полноценного питания, проявляя безразличие к судьбе ребенка», — пояснили в СК.

Обвиняемые, воспитывающие троих родных малолетних детей, полностью признали свою вину в содеянном. Им инкриминировали статью об истязании (статья 117 УК РФ), мужчине также — о причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). В настоящее время они находится под стражей.

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