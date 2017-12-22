Жительница Приморья бросила дочь и стала жить лучше

В Приморье жительница города Находки обогатилась за счет брошенной дочери, которую 13 лет воспитывал отец и его родители, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в 2011 году после гибели мужа женщина сняла с его счета страховку в размере 18 тысяч долларов США и купила квартиру, где ее дочь никогда не жила.

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Дочери после смерти отца назначили пенсию по потере кормильца, которую также получала мать девочки и тратила на себя и на своего второго ребенка, подчеркнули в прокуратуре.

В мае 2017 года женщину лишили родительских прав, надзорные органы обратились в суд с иском о взыскании с нее более 1,4 миллиона рублей в пользу ребенка. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

В ноябре сообщалось о жительнице Магаданской области, семь лет морившей голодом и травившей малолетнего приемного ребенка ради получения пособий и социальных выплат по инвалидности. По данным следствия, она заранее спланировала такой способ заработка и подговорила мужа оформить опеку над мальчиком.

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