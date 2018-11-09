Предполагаемый убийца назвал «некрасивой» расправу над матерью и сыном в Москве

Предполагаемый убийца женщины и 12-летнего подростка в Москве признал вину в совершении преступления. Видео его допроса в пятницу, 9 ноября, опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета.

Отвечая на вопрос, раскаивается ли он в содеянном, задержанный ответил, что с мальчиком «вышло некрасиво». Мужчина согласился сотрудничать со следствием и подробно отвечать на все вопросы. О личности подозреваемого в убийстве пока известно немного: его зовут Дмитрий, живет в Подмосковье, ранее судим за совершение тяжких преступлений.

Следствие планирует выйти в суд с ходатайством об аресте Дмитрия, также ему будет назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось о задержании сожителя женщины, однако после допроса его отпустили. По данным Telegram-канала 112, у мужчины имеется алиби, которое «не вызывает сомнений у следствия».

Мать и сын-подросток найдены убитыми в квартире дома на улице Софьи Ковалевской вечером 7 ноября. У обоих зафиксированы множественные ножевые ранения, более десяти у каждого, голова мальчика обмотана пищевой пленкой. По данным источника «Ленты.ру», тела обнаружила бабушка и обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

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