В Сибири обнаружили самую полезную в мире рыбу

Учены из Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Сибирского отделения РАН обнаружили рекордное содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в боганидском гольце, обитающем в арктической зоне Сибири. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сфокусировав внимание на биоте озер арктической зоны Сибири (в частности, озера Собачьего), обнаружили, что в боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает рекордных 33 миллиграммов на грамм, что делает этот вид рыб абсолютным чемпионом по полезности для всех, кто следит за своим здоровьем», — рассказал заведующий кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаил Гладышев.

Он выразил надежду, что исследование поможет изменить пищевые привычки россиян в лучшую сторону. Ученый добавил, что употребление 30 граммов этой рыбы в день покроет рекомендуемую медиками суточную норму полезных жирных кислот.

Рыба и морепродукты — основной источник полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3 для человека. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не менее грамма этих веществ, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также в августе ученые из Австралии выяснили, что употребление большого количества рыбы и овощей уменьшает риск развития рассеянного склероза.

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