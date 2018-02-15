Жареную еду признали причиной рака

Международная группа ученых из Франции и Бразилии выяснила, что пережаренная пища, а также подвергшиеся длительной обработке продукты питания увеличивают риск заболевания раком. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 104 980 взрослых людей средним возрастом 43 года. Добровольцы как минимум дважды заполняли опросники пищевого поведения для оценки количества 3300 различных продуктов питания, потребляемых в течение дня. Пища была ранжирована по степени обработки. При этом ученые регистрировали случаи заболевания раком среди участников на основе личных историй болезни и информации из национальных баз данных.

При статистическом анализе специалисты учитывали несколько сторонних факторов развития злокачественных опухолей, в том числе возраст, пол, уровень образования, семейный анамнез, курение и уровень физической активности. Оказалось, что десятипроцентное увеличение доли длительно обрабатываемых продуктов в рационе питания связано с ростом риска развития рака на 12 процентов. Для опухоли молочной железы этот показатель вырастает на 11 процентов.

Исследование не выявило существенной связи между раком и употреблением таких продуктов, как консервированные овощи, сыры и свежий хлеб, а также фрукты, овощи, бобовые, рис, макароны, яйца, мясо, рыба и молоко.

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