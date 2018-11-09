Пролежавшего весь полет в сумке похищенного ребенка нашли в аэропорту

Сотрудники аэропорта в Дубае нашли в дорожной сумке похищенного ребенка. Очевидцы сняли случившееся на видео и выложили в Twitter.

На ролике видно, как работники терминала открывают кожаную сумку и достают из-под груды дорожных вещей грудного младенца. «Пятимесячный пакистанский ребенок был похищен из Пешавара и перевезен в Дубай в самолете авиакомпании Pakistan International Airlines. Он был спрятан в сумке ручной клади, где его обнаружили сотрудники аэропорта», — сообщается под видео в Twitter.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Материалы по теме Мама, я аэрофоб Как справиться со страхом перед полетами

В октябре вернувшиеся из отпуска родители забыли свою пятилетнюю дочь в аэропорту Штутгарта. Посетители аэропорта заметили разгуливающую по залам девочку и сообщили в полицию.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru