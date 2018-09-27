Стюардесса запретила восьмимесячному ребенку плакать больше пяти минут

Стюардесса авиакомпании United Airlines накричала на мать с восьмимесячным ребенком после того, как он плакал больше пяти минут. Об этом сообщает Fox News.

Пассажирка Крупа Патель Балал, летевшая с мужем и сыном в Сан-Франциско из Сиднея бизнес-классом, сказала, что ее ребенок начал плакать, когда самолет только взлетел. Спустя пять минут к ним подошла бортпроводница и закричала. «По словам стюардессы, в книге правил написано, что детям не разрешается плакать больше пяти минут», — пояснила Балал.

Женщине пришлось объяснять, что она не может контролировать плач младенца, но стюардесса была непреклонна.

В результате командир воздушного судна и представители United Airlines принесли извинения пассажирке, однако она пообещала, что больше никогда не воспользуется услугами авиакомпании.

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В феврале пассажир трансатлантического рейса опубликовал в сети видео с ребенком, который не давал пассажиром спокойно сидеть. На кадрах видно, как мальчик дошкольного возраста прыгает по сиденьям и визжит. Попытки матери успокоить ребенка оказались безуспешными. Автор ролика пояснил, что такое поведение продолжалось все восемь часов полета.

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