Мамаев остался без общения с Кокориным

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал об условиях содержания в СИЗО «Бутырка». Его слова приводит News.ru.

«У меня все хорошо. С Сашей [Кокориным] не удается общаться», — сообщил футболист в письме.

8 ноября «Росбалт» сообщил, что Кокорину и Мамаеву сократили время пребывания в спортивном зале. Игрокам разрешили посещать спортзал только два раза в неделю вместо пяти.

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Футболисты являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои» и находятся в СИЗО минимум до 8 декабря. Игроки 8 октября стали участниками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой на парковке гостиницы «Пекин», а затем напали на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

Кокорин и Мамаев — близкие друзья. На последней фотографии Кокорина в Instagram-аккаунте они сидят в обнимку, запись сопровождена хештегом #10летдружбы и изображением сердечка.

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