Директор российского лагеря устроила карцер для непослушных детей

Бывшего директора детского лагеря в Ивановской области задержали за создание карцера для непослушных детей. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщается в TamTam-канале Следственного комитета.

По данным следствия, во время летней смены в лагере женщина организовала в деревянном жилом корпусе специальную комнату без окон, в которой запирала детей на период от нескольких часов до нескольких суток. Наказанных подростков выпускали только для приема пищи и в туалет.

В отношении бывшего директора лагеря возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников.

«Проводится комплекс следственных действий, выясняется, совершались ли в отношении детей иные преступления в период их пребывания в детском лагере», — отметили в управлении Следственного комитета по Ивановской области.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!