Директор лагеря отправил детей прятаться в лесу от прокуроров

В Ленинградской области пресекли работу незаконного детского оздоровительного лагеря в поселке Советский Выборгского района, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

В детском учреждении находились 62 ребенка. Их вывозили на «водные прогулки» на Финский залив, не уведомляя об этом подразделения МЧС.

«Такие нарушения создали опасность для жизни и здоровья детей, находящихся в лагере», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным «Интерфакса», во время проверок директор лагеря «отправил детей в лес погулять, пытаясь скрыть следы их пребывания в учреждении». Как сообщает портал ivbg.ru, мужчина «приказал вожатым увести детей, запретив пользоваться какими-либо средствами связи», поэтому весь день родители не могли их найти. Сам директор заперся в своем кабинете и отказался говорить о местонахождении воспитанников. Мужчина оказался депутатом одного из советов Санкт-Петербурга.

В его отношении возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК России).

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