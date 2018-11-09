Бывший канцлер Германии попал в список врагов Украины

Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера внесли в список «врагов Украины», который публикуется на украинском сайте «Миротворец». Об этом сообщает «Корреспондент».

Шредера называют «политиком пропутинского толка». Причиной внесения экс-канцлера в список «врагов Украины» названо «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляцию общественно значимой информацией, антиукраинскую пропаганду».

Помимо этого, на сайте приводится высказывания Шредера о присоединении Крыма к России, в которых он называет это «реальностью, которую когда-то придется признать».

Шредер занимал пост федерального канцлера Германии с 1998-го по 2005 годы. С сентября 2017 года он является председателем «Роснефти».

«Миротворец» известен своими скандальными публикациями. Сайт создан по инициативе советника главы МВД Антона Геращенко. На нем публикуются списки и личные данные журналистов, ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса и всех, кого авторы сайта считают врагами Украины. После появления на сайте личных данных были убиты журналист Олесь Бузина и оппозиционный политик Олег Калашников.

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