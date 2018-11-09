«Дело Рыболовлева» привело к митингу полицейских в Монако

Около сотни полицейских вышли к дворцу правосудия Монако и провели протестную акцию в связи с объявлением новых фигурантов дела российского бизнесмена и владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

Стражи порядка вышли поддержать своих коллег, которые, по версии следствия, могли помогать Рыболовлеву в судебных разбирательствах. О предполагаемом сговоре силовиков с миллиардером стало известно из принадлежащего его адвокату телефона, который изъяли ранее по другому делу.

Сообщается, что в коррупции, пассивной торговле влиянием и нарушении тайны следствия обвинены начальник уголовного розыска Монако Кристоф Аге и его заместитель Патрик Фюзари, а также бывший советник правительства княжества Поль Массерон и экс-глава службы безопасности Монако Режи Ассо.

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Также обвинения по «делу Рыболовлева» были предъявлены бывшему министру юстиции Монако Филиппу Нармино.

7 ноября бизнесмена Рыболовлева освободили из-под стражи и оставили под судебным контролем. За день до этого он был задержан по требованию прокуратуры Монако.

Российского миллиардера подозревают в коррупции, фактах «торговли влиянием» и соучастии этим преступлениям. Сообщается, что в его апартаментах в Монте-Карло прошли обыски, ведется расследование.

Рыболовлев владеет контрольным пакетом акций футбольного клуба «Монако» с 2011 года.

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