Задержание Рыболовлева связали с мобильным телефоном его адвоката

Защита российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева связала его задержание с фактами, о которых стало известно из мобильного телефона его адвоката. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия (о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках), и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева. Факты, в связи с которыми его пригласили и заслушивают его показания, связаны с использованием мобильного телефона его адвоката, что в настоящее время оспаривается юристами в кассационном суде Монако», — заявили адвокаты бизнесмена.

Дмитрий Рыболовлев был задержан во вторник, 6 ноября, по требованию прокуратуры княжества Монако. Его подозревают в коррупции, фактах «торговли влиянием» и соучастии этим преступлениям. По данным издания nrc.nl, глава голландской компании AIM Бернард де Роос (Bernard de Roos) заключил соглашение с Рыболовлевым, которое помогало вкладывать средства в футбольный клуб в обход правил финансового fair play.

На данный момент в апартаментах миллиардера в Монте-Карло прошли обыски, ведется расследование.

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